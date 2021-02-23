Жительницу саратовского села заподозрили в убийстве возлюбленного

Саратов, 23 февраля. Труп жителя Саратовской области обнаружили в собственном доме. Правоохранители задержали сожительницу убитого.

Инцидент произошел в поселке Семеновка Федоровского района. Мертвый мужчина с ранением в области груди и головы был обнаружен в частном доме. Следователи работали на месте обнаружения трупа. Тело направлено в морг для проведения экспертизы.

По подозрению в преступлении была задержана сожительница погибшего. СК организовал проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подобную жуткую находку обнаружили жители Хабаровска. В мусорном баке был найден труп младенца. Тело ребенка не успели завалить отходами, поэтому его быстро нашли, сообщало издание Deita.ru.