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В Крыму рассказали, в каком случае Украина может пустить воду на полуостров

В Крыму рассказали, в каком случае Украина может пустить воду на полуостров

Со стороны правительства Германии прозвучало осуждающее Украину заявление, поскольку Киев устроил водную блокаду Крыма. Так, недавно депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт сообщил, что поднимет этот вопрос в правительстве, чтобы комиссия по правам человека рассмотрела ситуацию и решила, не ущемляется ли международное право в этом случае.

Кроме того, Гердт назвал прекращение подачи воды в республику «средневековой осадой и античеловечным подходом». В разговоре с ФАН крымский политолог Иван Мезюхо, комментируя заявление немецкого депутата, заявил, что на сегодняшний день не стоит даже надеяться, что на Украину кто-то может повлиять в части потенциального управленческого решения по подаче воды по Северо-Крымскому каналу на российский полуостров.

«Однако я бы не исключал того, что когда-нибудь на Украине могут совпасть внешнеполитические и внутриполитические факторы, которые могут побудить украинскую сторону начать переговоры с Россией о подаче воды в Крым. Правда, мне кажется, что если подобного рода обстоятельства и будут иметь место в каком-то будущем, то к этому времени полуостров уже не будет нуждаться в водном ресурсе Украины», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что сейчас в регионе осуществляются мероприятия по преодолению вододефицита в рамках официальной правительственной программы: проводятся серьезные геологические исследования, уже идут масштабные инженерные работы как в Крыму, так и в Севастополе.

«Поэтому нет сомнений в том, что проблема вододефицита будет преодолена своими силами. В любом случае сам факт водной блокады Крыма со стороны Украины есть не что иное, как нарушение прав человека», — заявил Иван Мезюхо.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Украина пока не намерена строить дамбу на Северо-Крымском канале.

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