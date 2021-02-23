СМИ рассказали, где служили Тарзан и Игорь Николаев

Москва, 23 февраля. Стриптизер Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, и народный артист России Игорь Николаев успели примерить военную форму. Они прошли обязательную армейскую службу.

На момент призыва Николаев был женат на первой школьной любви Елене Кудряшовой. Несмотря на это, он не стал «бегать» от армии и решил служить родине. Композитор даже не стал просить помощи у королевы российской эстрады Аллы Пугачевой, хотя уже тогда был с ней близко знаком. Николаев прошел службу в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

Несколько иначе сложилась судьба Тарзана. У танцора не было выбора, поскольку он рос в семье военного. По окончании учебы в школе, Сергей Глушко поступил в Военно-космическую академию имени Можайского. Он окончил ее с отличием. Тарзан добросовестно работал инженером-энергетиком на космодроме Плесецк на протяжении нескольких лет. Он даже дослужился до звания капитана, но вскоре оставил карьеру и уехал покорять в Москву, пишет «Домашний очаг».

Ранее ФАН сообщал, что Тарзан дебютировал в качестве художника, посвятив свой первый холст своему единственному сыну Архипу. Так он оригинально поздравил наследника с днем рождения.