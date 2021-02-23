FIS перенесла старт спринтерских гонок на ЧМ в Оберстдорфе

Оберстдорф, 23 февраля. Время начала спринтерских гонок на чемпионате мира в Германии перенесено из-за теплой погоды.

Мужской и женский спринты в рамках планетарного первенства по лыжным гонкам перенесены из-за теплой погоды, установившейся в Оберстдорфе. Изначально старт гонок был намечен на 14:45 и 17:15 по московскому времени. Новое время — 11:00 и 13:30.

Чемпионат мира в Германии пройдет с 24 февраля по 7 марта. Оберстдорф в четвертый раз примет планетарное первенство по лыжным гонкам. Ранее стало известно, что лидер сборной России Александр Большунов простудился перед стартом ЧМ.