Американка в инвалидной коляске ограбила банк и угрожала убить посетителей

Джексонвилл, 23 февраля. Жительница американского города Джексонвилл ограбила один из банков. Во время преступления 39-летняя женщина была в инвалидном кресле.

Ограбление кредитного учреждения произошло в штате Флорида, сообщает издание Fox News. Чернокожая женщина, передвигаясь на электрической коляске, въехала в здание организации.

Злоумышленница изначально устроила конфликт с кассиром, после чего взяла деньги и начала угрожать убийством всем, кто находился внутри банка. Преступница попыталась скрыться, но у нее не получилось. Фигурантка была задержана сотрудниками правоохранительных органов, так как полицейский участок находился неподалеку. По данным силовиков, в результате происшествия никто не пострадал.

Безработные налетчики перед 23 февраля ограбили магазин косметики в Петербурге, сообщал ФАН. Мужчины угрожали продавцам перцовым баллончиком и вынесли бритвенные кассеты на 55 тысяч рублей.