Наедине с радикалами, или Как Зеленский отстрелил себе две ноги

Киев, 23 февраля. Как ранее стало известно, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке сразу трех оппозиционных телеканалов на территории своей страны. Данное решение было исполнено, несмотря на критику Евросоюза, ООН и международные союзы журналистов. Причиной такого шага стала открытая критика действующей украинской власти и ультраправых группировок, появившихся после Евромайдана, — сообщает Newsfront.

По сути, Зеленский заранее уничтожил конгломерат украинских СМИ, которые могли бы оценить ситуацию, произошедшую с Сергеем Стерненко. Такое мнение высказал журналист Александр Кальченко в своей публикации для украинского канала 112ua.tv.

Напомним, Сергей Стерненко — лидер одесского «филиала» неонацистской экстремистской группировки «Правый сектор»1 (запрещено в России) . Стерненко совершил убийство человека, а так же обвиняется в похищении и пытках депутата Сергея Щербича. Радикал за свои деяния получил всего семь лет лишения свободы. И даже находясь на скамье подсудимых, он продолжает агитировать боевиков устраивать беспорядки в различных городах Украины, включая Киев.

«Закрыв три телеканала, Зеленский отстрелил себе обе ноги, — пишет Кальченко. — Не осталось ни одного СМИ, которое поддержало бы президента в столь сложной ситуации. Или Зеленский думал, что его похвалит за посадку Стерненко Прямой (телеканал, контролируемый экс-президентом Петром Порошенко)?»

По мнению журналиста, Владимир Зеленский, вместо того, чтобы подумать над дальнейшими шагами, остался наедине с боевиками-неонацистами. Кальченко уверен, что Зеленский теперь, боясь радикалов, отступит или будет до последнего стоять на своем до своего свержения нацистами.

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1 Организация запрещена на территории РФ.