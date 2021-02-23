Возобновление туризма и закупка нефти у Ирана — что произошло в Индии с 17 по 23 февраля

Нью-Дели может начать закупать нефть у Ирана и Венесуэлы, в штате Мадхья Прадеш появится первая в мире плавучая солнечная электростанция, шведский мебельный гигант IKEA расширяет свое присутствие в Индии. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Доклад о насилии в отношении животных в Индии

В докладе, опубликованном Федерацией индийских организаций по защите животных (FIAPO) и движением All Creatures Great and Small (ACGS), говорится, что в период с 2010 по 2020 годы в общей сложности 493 910 животных стали жертвами преступлений, совершенных людьми.

Статистика включает в себя более 2 300 преднамеренных актов насилия, которые привели к смерти животного или непоправимому ущербу его здоровью, сообщается в отчете.

Согласно документу, из 1 000 зарегистрированных случаев нападения на животных 82 случая были связаны с сексуальным насилием, 266 — с хладнокровным убийством, более 400 — с жестоким обращением: побоями, обливанием кислотой или кипятком, нападениями с ножом или иным оружием.

In Past 10 Yrs India Saw Nearly 5 Lakh Cases Of Animal Cruelty, Unreported Could Be Much Higher https://t.co/YnflOGmtru — Animal Law & Welfare (@AnimalLawCustom) February 18, 2021

Только за последние пять лет в результате массовой выбраковки по всей стране погибло почти 4 230 собак.

«Поскольку речь идет о животных, люди склонны преуменьшать насилие, называя его жестокостью. Но это больше, чем жестокость. Это физическое насилие, это психологическое насилие, это изнасилования и убийства. Тяжкие преступления против животных должны рассматриваться как уголовное преступление», — заявила исполнительный директор FIAPO Варда Мехротра.

Авторы доклада утверждают, что в Индии ежедневно из-за жестокого обращения умирают по меньшей мере пять животных. Но из-за отсутствия отчетности фактические цифры могут быть как минимум в 10 раз выше.

Статистика не включает в себя гибель животных на скотобойнях, в зоопарках, лабораториях, а также смерть от несчастных случаев или человеческой небрежности.

«Гринпис» изучил влияние загрязнения воздуха на смертность в Индии

Организация «Гринпис — Юго-Восточная Азия» заявила, что в 2020 году в столице Индии загрязнение окружающей среды унесло около 54 000 жизней.

Согласно исследованию, плохое качество воздуха также привело к смерти около 160 000 жизней в пяти крупнейших городах страны.

«Несмотря на относительно лучшее качество воздуха в этом году из-за строгой изоляции, загрязнение продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения, которая также резко влияет на экономику. Загрязненный воздух увеличивает вероятность смерти от рака и инсульта, всплеска приступов астмы и ухудшает тяжесть симптомов COVID-19», — сообщил Авинаш Чанчал, участник климатической кампании Greenpeace India.

Организация обратилась к властям, корпорациям и частным лицам с просьбой принять меры для ликвидации загрязнения воздуха.

Индия может возобновить въездной туризм

Источник в правительстве Индии сообщил о межведомственных переговорах по возобновлению выдачи туристических виз для конкретных стран.

«Министерства внутренних дел, иностранных дел, здравоохранения, авиации и туризма Индии ведут переговоры, чтобы завершить работу над возобновлением визового режима для туристов. Мы обдумываем такие вопросы, как то, допускать ли тех, кто прибудет с отрицательным тестом, нужно ли доказательство того, что они получили требуемое количество уколов вакцины от COVID-19, нужно ли помещать туристов в карантин. Ряд таких проблем сейчас обсуждается», — объяснил чиновник.

До пандемии 70% иностранных туристов в Индии прибывали из Бангладеш, США, Великобритании, Австралии и Малайзии.

IKEA расширяет свое присутствие в Индии

Ingka Group, материнская компания шведского мебельного гиганта IKEA, объявила о приобретении земельного участка площадью 48 000 квадратных метров в Нойде на окраине Дели. Руководство концерна намерено развивать розничную сеть IKEA в рамках бизнес-концепции Meeting Place («Место для встреч»). В мире открыто уже 45 торговых центров IKEA с этой концепцией. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 600 миллионов евро.

Шведский ретейлер мебели, кухонной техники и аксессуаров для дома уже открыл в Индии несколько торговых центров.

Самая большая в мире плавучая СЭС будет запущена в Индии к 2023 году

Крупнейший в мире плавучий проект солнечной электростанции мощностью 600 МВт будет построен на плотине Омкарешвар на реке Нармада в районе Хандва. Его полное введение в эксплуатацию запланировано к 2022-23 годам. Международная финансовая корпорация и Всемирный банк дали принципиальное согласие на оказание помощи в развитии указанного проекта.

Электричество будет вырабатываться примерно на 2000 гектарах акватории за счет установки 600 солнечных батарей в плотине. Предполагается, что уже через 2 года проект начнет обеспечивать население дешевой и качественной электроэнергией.

Китай стал главным торговым партнером Индии в 2020 году

Объемы двусторонней торговли между Китаем и Индией составили в прошлом году 77,7 миллиарда долларов. Хотя это меньше, чем в 2019 году (85,5 миллиарда долларов), КНР остается крупнейшим коммерческим партнером Нью-Дели.

В то время как премьер-министр Нарендра Моди запретил сотни китайских приложений, замедлил одобрение инвестиций со стороны Пекина и призвал к самообеспечению после столкновений на спорной гималайской границе, Индия продолжает полагаться на телекоммуникационное оборудование и бытовую технику китайского производства.

Общий объем импорта из КНР в размере 58,7 миллиарда долларов оказался больше, чем совокупные закупки Индии из США и ОАЭ, которые являются ее вторым и третьим по величине торговыми партнерами соответственно.

Индия может начать закупки нефти у Ирана и Венесуэлы

Индия обратилась к ОПЕК и ее союзникам, включая Россию, с просьбой немедленно восстановить нефтедобычу, которая была существенно сокращена для стабилизации цен на топливо после начала пандемии COVID-19.

India urges OPEC+ to ease output cuts to rein in oil prices https://t.co/L3mpDEW9v9 pic.twitter.com/exgFjOZxsL — Reuters India (@ReutersIndia) February 17, 2021

На сегодняшний день Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире после США и Китая.

Нью-Дели может предпринять дипломатические усилия и призвать страны-потребители нефти выступить против решения ОПЕК+. Уже сейчас производители искусственно удерживают цены на нефть на высоком уровне, ограничивая поставки, а также планируют возобновить импорт более дешевых энергоносителей из таких стран, как Иран и Венесуэла, чтобы противостоять нефтяному картелю.