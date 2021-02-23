Влюбленные сноубордисты полчаса висели над пропастью на Эльбрусе в ожидании помощи

Нальчик, 23 февраля. Пара сноубордистов едва не погибла во время катания на одном из склонов Эльбруса. Ребята провалились под снег и повисли над 15-метровой пропастью.

В таком положении любители экстремального отдыха провели 20 минут, пока к ним на помощь не прибыли спасатели, сообщает телеканал «360».

В результате падения молодой человек сломал руку. Девушка не получила серьезных повреждений. После спасения она рассказала, что молилась в ожидании спасателей и думала о том, как она вместе с возлюбленным сорвется вниз.

Несколькими днями ранее стало известно о спасении из снежного плена жителя Сахалина. Мужчина расчищал автогрейдером перевал между двумя поселками, когда произошел сход лавины. Водителя искали двое суток.