Москва, 23 февраля. Северный морской путь может принести России хороший доход. Такая информация не обрадует западных конкурентов в лице США.

Проводка российского танкера по Севморпути стала знаменательным событием не только для России, но и для всего мира. Авторы Gizmodo рассказали о первом переходе судна Christophe de Margerie в зимний период. Танкер перевозит сжиженный природный газ и отправился с Ямала в китайский Цзянсу. Важность события заключается в том, что навигация по Севморпути обычно осуществляется только летом.

Возможность непрерывных грузоперевозок открывает перед логистическими компаниями огромные возможности, полагают эксперты. США неоднократно интересовались доступом к богатствам Арктики. Однако Россия не намерена разделять успехи с американской стороной, заключили журналисты.

Аналитик Крис Осборн отметил, что Пентагон сделал арктическую подготовку своим приоритетом. Командиры американских ВС провели учения морпехов на фоне деятельности РФ вдоль Северного морского пути, приводит слова эксперта Федеральное агентство новостей.