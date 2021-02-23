Житель Улан-Удэ сбил насмерть двух подростков и скрылся

Улан-Удэ, 23 февраля. В Улан-Удэ водитель иномарки сбил пешеходов и покинул место ДТП. Пострадавшие подростки скончались на месте аварии.

Авария произошла недалеко от железнодорожного вокзала. Водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе наехал на двух школьников и убежал, оставив свою машину.

Молодой парень и девушка погибли мгновенно от серьезных травм. Момент аварии запечатлели камеры, установленные на дороге. Скрывшегося мужчину разыскивают стражи порядка.

ДТП на северо-западе Москвы закончилось комой для пешехода, сообщал ФАН. У пострадавшего также диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.