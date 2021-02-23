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Томский кинолог спас от гибели чернобурого лисенка

Томский кинолог спас от гибели чернобурого лисенка

Томск, 23 февраля. Кинолог Александр Сопин пять лет назад спас от верной гибели чернобурого лисенка Фокси, оставив жить его в своем питомнике.

Трехмесячных лисят, среди которых был Фокси, привезли из частного зоопарка в Томске. Выходить удалось только одного. По словам специалиста, лис не ел, не пил и долго лежал под капельницами. Кости зверя оказались очень хрупкими, поскольку им не хватало кальция.

«А когда стал поправляться, мы заметили, что он не дает себя трогать: только приближаешься — он начинает огрызаться, кусаться, орет», — рассказал кинолог.

При этом в питомнике мужчины живут среднеазиатские овчарки и командоры. Лисенок Фокси после выздоровления быстро со всеми подружился, особенно с маленькими собаками.

Восьмимесячный котенок амурского леопарда переехал из зооцентра в Читинский зоопарк, сообщало Федеральное агентство новостей. Маленький хищник пока находится в периоде адаптации, но уже совсем скоро его выведут в вольер.

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