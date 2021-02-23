Томский кинолог спас от гибели чернобурого лисенка

Томск, 23 февраля. Кинолог Александр Сопин пять лет назад спас от верной гибели чернобурого лисенка Фокси, оставив жить его в своем питомнике.

Трехмесячных лисят, среди которых был Фокси, привезли из частного зоопарка в Томске. Выходить удалось только одного. По словам специалиста, лис не ел, не пил и долго лежал под капельницами. Кости зверя оказались очень хрупкими, поскольку им не хватало кальция.

«А когда стал поправляться, мы заметили, что он не дает себя трогать: только приближаешься — он начинает огрызаться, кусаться, орет», — рассказал кинолог.

При этом в питомнике мужчины живут среднеазиатские овчарки и командоры. Лисенок Фокси после выздоровления быстро со всеми подружился, особенно с маленькими собаками.

Восьмимесячный котенок амурского леопарда переехал из зооцентра в Читинский зоопарк, сообщало Федеральное агентство новостей. Маленький хищник пока находится в периоде адаптации, но уже совсем скоро его выведут в вольер.