На следующий день, 22 февраля, боевики ИГ при поддержке союзных формирований «Джунд аль-Акса
» захватили деревню Расм ан-Нафаль и два села вдоль трассы, перекрыв тем самым снабжение по «дороге жизни». Затем исламисты приступили к захвату шести других деревень и холмов. Несмотря на то, что в район боевых действий спешно прибыли подкрепления Республиканской гвардии, ливанской «Хезболлы» и иракского добровольческого формирования «Харакят ан-Нуджаба», проправительственным силам не удалось отбросить боевиков назад. Небольшим исключением стали действия ополченцев-палестинцев из «Лива аль-Кудс» — их колонна подкрепления из города Сфира была послана с заданием вновь открыть «дорогу жизни». Но к концу дня они отбили только одну высоту и населенный пункт Шилляля Аль-Кабира.
Результатом нападения ИГ и «Джунд аль-Акса» стало блокирование Алеппо и полное прекращение поставок для сирийской армии и мирного населения, остававшегося в городе. Для гарнизона Алеппо счет пошел в буквальном смысле на часы: чем дольше дорога находилась бы под контролем боевиков, тем было бы выгоднее для ИГ и других террористических группировок, и опаснее для армейцев и ополченцев.