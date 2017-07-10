Последовали и первые успехи на фронтах под Алеппо. В то время, как административный центр провинции находился в осаде боевиков, сирийской армии необходимо было расчистить плацдарм в провинции Алеппо для того, чтобы начать деблокаду города.



12 ноября 2015 года сирийские правительственные войска при поддержке самолетов авиагруппы Воздушно-космических сил России разблокировали расположенный в провинции Алеппо военный аэродром Квайрес, который находился в окружении боевиков более двух лет и впоследствии стал важным плацдармом для дальнейшего продвижения сирийской армии.



После освобождения авиабазы Квайрес в восточной части провинции, подразделения Сирийской Арабской Армии и отряды народного ополчения осуществили прорыв на южном фронте под Алеппо, освободив от боевиков город Аль-Хадер и несколько поселений к западу от него. Тем не менее, попытка дальнейшего прорыва сирийцев на этом направлении в сторону трассы М-5 Дамаск — Алеппо окончилась неудачно.



С наступлением 2016 года освобождение районов провинции Алеппо пошло по новому пути. Для того, чтобы снять угрозу для осажденного города со стороны террористов ИГ*, сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала наступление на север от города Алеппо, используя освобожденный район Квайреса в качестве основного плацдарма. В ходе операции армия Асада перекрыла линии снабжения противника на севере провинции и вступила в противостояние с боевиками ИГ за контроль над населенными пунктами Нубболь и Аз-Захра. Шиитские анклавы находились в осаде на протяжении четырех лет и держались только за счет гуманитарной помощи, сбрасываемой с воздуха. Уже 3 февраля 2016 года САА и проиранские отряды ополчения прорвали блокаду городов и усилили темпы наступательной операции на северных и северо-восточных окраинах Алеппо.

