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Битва
за «Дорогу жизни»
К пятилетней годовщине боев за Ханассер, в ходе которых сирийская армия при поддержке ВКС РФ сумела прорвать кольцо окружения вокруг Алеппо и сохранить контроль за стратегической «дорогой жизни», автор Telegram-канала Astra Militarum вспоминает малоизвестные страницы войны в Сирийской Арабской Республике.

БИТВА
ЗА «ДОРОГУ ЖИЗНИ»

К пятилетней годовщине боев за Ханассер, в ходе которых сирийская армия при поддержке ВКС РФ сумела прорвать кольцо окружения вокруг Алеппо и сохранить контроль за стратегической «дорогой жизни», автор Telegram-канала Astra Militarum вспоминает малоизвестные страницы войны в Сирийской Арабской Республике.
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕЛОМА
В начале 2016 года война в Сирии сохраняла ожесточенный характер противостояния, однако до решающих побед было еще далеко. Сирийская Арабская Армия (САА) и ее союзники на земле только начинали приходить в себя после крупной череды неудач и нарастающего давления со стороны боевиков «умеренной оппозиции», «Джебхат ан-Нусры»* и «Исламского государства»*. Помогла восстановиться сирийской армии поддержка России: после того, как 30 сентября 2015 года было объявлено о начале операции ВКС РФ в Сирии, правительственные силы получили надежного и крепкого союзника в борьбе с террористическими группировками.
Последовали и первые успехи на фронтах под Алеппо. В то время, как административный центр провинции находился в осаде боевиков, сирийской армии необходимо было расчистить плацдарм в провинции Алеппо для того, чтобы начать деблокаду города.

12 ноября 2015 года сирийские правительственные войска при поддержке самолетов авиагруппы Воздушно-космических сил России разблокировали расположенный в провинции Алеппо военный аэродром Квайрес, который находился в окружении боевиков более двух лет и впоследствии стал важным плацдармом для дальнейшего продвижения сирийской армии.

После освобождения авиабазы Квайрес в восточной части провинции, подразделения Сирийской Арабской Армии и отряды народного ополчения осуществили прорыв на южном фронте под Алеппо, освободив от боевиков город Аль-Хадер и несколько поселений к западу от него. Тем не менее, попытка дальнейшего прорыва сирийцев на этом направлении в сторону трассы М-5 Дамаск — Алеппо окончилась неудачно.

С наступлением 2016 года освобождение районов провинции Алеппо пошло по новому пути. Для того, чтобы снять угрозу для осажденного города со стороны террористов ИГ*, сирийская армия при поддержке ВКС РФ начала наступление на север от города Алеппо, используя освобожденный район Квайреса в качестве основного плацдарма. В ходе операции армия Асада перекрыла линии снабжения противника на севере провинции и вступила в противостояние с боевиками ИГ за контроль над населенными пунктами Нубболь и Аз-Захра. Шиитские анклавы находились в осаде на протяжении четырех лет и держались только за счет гуманитарной помощи, сбрасываемой с воздуха. Уже 3 февраля 2016 года САА и проиранские отряды ополчения прорвали блокаду городов и усилили темпы наступательной операции на северных и северо-восточных окраинах Алеппо.
Однако не теряли времени даром и террористы «Исламского государства» в феврале 2016 года под их контролем оставалась существенная часть провинции Алеппо, а также восточная часть соседней провинции Хама. Прорывы сирийской армии к Квайрес, а после — к Нубболю и Аз-Захре показали, что боевики теряют стратегическую инициативу на фронте. В этих условиях ИГ и его союзники предпринимают последнюю крупную попытку отрезать сирийские войска в Алеппо от большой земли.
«ДОРОГА ЖИЗНИ» ПОД УДАРОМ
Если взглянуть на карту боевых действий в Сирии тех времен, то станет видно узкую полоску территории, контролируемой сирийскими войсками, между анклавом боевиков в Идлибе и землями под контролем ИГ. В этих местах через населенные пункты Ханассер, Итрия и Ас-Саламия проходит единственная дорога, связывавшая осажденный Алеппо с основными силами. По ней проходило снабжение города и его защитников — и не случайно, по аналогии с Великой Отечественной войной, она была названа в российском медиасегменте «дорогой жизни».
Естественно, такое расположение трассы не могло не привлечь к ней внимание боевиков всех мастей. По воспоминаниям участников сирийской кампании и журналистов, участок трассы от Ас-Саламии до Ханассера приходилось проходить на полной скорости, чтобы не попасть под обстрел либо с той, либо с другой стороны. И долгое время по обочинам дороги оставались остовы сгоревших машин и танков, которым не посчастливилось проехать по «дороге жизни».

Помимо обстрелов, трасса периодически подвергалась минированию со стороны боевиков. По воспоминаниям одного из бойцов проправительственного палестинского ополчения «Лива аль-Кудс», бандформирования устанавливали на дороге между Итрией и Ас-Саламией мины и самодельные взрывные устройства. Каждое утро перед открытием трассы для движения гражданского и военного транспорта, «дорога жизни» прочесывалась на предмет наличия свежих СВУ.

Тем не менее, другого пути, чтобы доставить необходимое продовольствие и медикаменты, а также боеприпасы для защитников Алеппо, у Сирии просто не было. И именно сюда нацелились террористы «Исламского государства», чтобы взять реванш у правительственных сил.

21 февраля около 22:00 по московскому времени террористы ИГ начали наступление на юге провинции Алеппо. Боевики атаковали блокпосты правительственных войск на северной оконечности «дороги жизни» в районе населенного пункта Ханассер. Кроме того, под огонь бандформирований попали около 10 километров трассы, ведущей в город. Из-за того, что дорога оказалась полностью простреливаемой, движение транспорта было остановлено.
На следующий день, 22 февраля, боевики ИГ при поддержке союзных формирований «Джунд аль-Акса» захватили деревню Расм ан-Нафаль и два села вдоль трассы, перекрыв тем самым снабжение по «дороге жизни». Затем исламисты приступили к захвату шести других деревень и холмов. Несмотря на то, что в район боевых действий спешно прибыли подкрепления Республиканской гвардии, ливанской «Хезболлы» и иракского добровольческого формирования «Харакят ан-Нуджаба», проправительственным силам не удалось отбросить боевиков назад. Небольшим исключением стали действия ополченцев-палестинцев из «Лива аль-Кудс» — их колонна подкрепления из города Сфира была послана с заданием вновь открыть «дорогу жизни». Но к концу дня они отбили только одну высоту и населенный пункт Шилляля Аль-Кабира.

Результатом нападения ИГ и «Джунд аль-Акса» стало блокирование Алеппо и полное прекращение поставок для сирийской армии и мирного населения, остававшегося в городе. Для гарнизона Алеппо счет пошел в буквальном смысле на часы: чем дольше дорога находилась бы под контролем боевиков, тем было бы выгоднее для ИГ и других террористических группировок, и опаснее для армейцев и ополченцев.
ДВА ПРОРЫВА В ХАНАССЕР
К утру 23 февраля диспозиция в районе Ханассера не внушала оптимизма. Группировка «Джунд аль-Акса» удерживала под своим контролем Расм ан-Нафаль, ИГ сохранило контроль над стратегическими населенными пунктами Хаваз, Шилляля ас-Сагира, Рахиб и Равайеб. Кроме того, боевики расположили небольшие группы в нескольких точках по обеим сторонам дороги. Несмотря на то, что правительственным силам удалось отбить ряд точек вдоль «дороги жизни», контроль над ключевым участком трассы САА вернуть не смогла.
В середине дня, как сообщили СМИ, террористы ИГ взяли Ханассер под полный контроль после тяжелого боя с Сирийской Арабской армией (САА) и ополченцами Национальных сил обороны (NDF). По словам источника арабского агентства Al Masdar, боевики убили 21 солдата правительственных войск в районе Ханассер, еще 27 бойцов были ранены в ходе боестолкновений.

Как рассказал участник событий из бригады «Лива аль-Кудс», примерно в 10 часов утра на южном въезде в город боевики начали атаку с подрыва «джихад-мобиля» на блокпосту сирийских военных. В результате атаки был уничтожен как сам КПП, так и танк Т-55, который закрывал южный въезд в Ханассер. Одновременно с атакой к восточным окраинам города были переброшены мобильные группы ИГ с тачанками, оборудованными ЗУ-23, которые вели обстрел города и позиций проправительственных сил с расстояния в 1,5 км.

Примерно в 12 часов боевики атаковали северный въезд в Ханассер подрывом еще одного «джихад-мобиля», после чего в образовавшийся пролом обороны начали входить танки ИГ. К 14 часам боевики практически полностью заняли город, а оставшиеся силы сирийской армии отошли к зданию школы на юго-западной окраине города. После того, как боевики подорвали склад с боеприпасами и окружили здание школы, сирийцы вызвали огонь на себя, а российские военные советники помогли грамотно скоординировать обстрел из реактивной артиллерии. После залпа из РСЗО в 14:30 сирийцы пошли на прорыв и вышли из окружения на близлежащие высоты.
В ответ на действия боевиков в Ханассере командование сирийской армии направило в район боевых действий спецподразделения САА «Силы Тигра» под руководством полковника Сухейля аль-Хасана. Спецназ получил задачу отбить все потерянные позиции из рук боевиков ИГ и тем самым возобновить работу «дороги жизни».
Во второй половине дня два отряда «Сил Тигра» и отряды «Хезболлы» начали контрнаступление с шквального обстрела из РСЗО «Град» по позициям боевиков, после чего в бой вступили танки отряда спецназа «Гепард». В поддержку действий сирийского спецназа российская авиация начала наносить удары по позициям террористов ИГ у захваченного ими города Ханассер. Огонь РСЗО и авиации корректировали на местах российские военные советники, а сирийские танки ожидали перед въездом в населенный пункт пока авиаудары по позициям террористов не прекратились.

В ходе последовавшего контрудара с двух флангов, «Силы Тигра» и поддержавшие их отряды «Хезболлы» начали продвижение с северной части прорыва в район села Расм ан-Нафаль, в то время как части сирийской армии двинулись в направлении Ханассера с юга. К вечеру 23 февраля правительственные силы заняли после отступления из здания школы холм с вышкой связи SyriaTel, которую атаковали боевики «Джунд аль-Аксы» из Расм ан-Нафаля.

На следующее утро сирийская армия закрепилась на холме Телль Заарур близ селения Джабен. Российская военная авиация продолжила наносить удары по террористам у «дороги жизни», поддерживая с воздуха наземную антитеррористическую операцию. Тем временем, «Силы Тигра» вошли в село Шилала аль-Кабира к югу от освобожденного ночью Расм ан-Нафаля после ожесточенного боя с отрядами ИГ.
Командующий «Сил Тигра» Сухейль аль-Хасан заявил тогда, что в ближайшие часы правительственные войска откроют «дорогу жизни» на Алеппо. Тем не менее, бои в городе продолжались еще двое суток.
«В течение нескольких часов будет полностью освобождена стратегическая трасса Ханассер-Итрия, каждый боевик ИГ будет уничтожен», — заверил он.
Сухейль аль-Хасан
Полковник спецподразделения САА «Силы Тигра»
РАЗГРОМ
25 февраля «Силы Тигра» и их союзники продвинулись к северу от Ханассера и освободили соседнюю деревню Аль-Мугайрат, вместе с четырьмя высотами к северу от него (в том числе большой холм Теллет аль-Байда). В ходе операции были уничтожены боевики ИГ, в том числе несколько иностранных наемников из Саудовской Аравии, Турции, Чечни, Ливана, Малайзии и Пакистана. Сам Ханассер и более шести миль «дороги жизни» все еще оставались за террористами, однако к вечеру 25 февраля силы сирийской армии уже начали постепенное продвижение к городу.

Кроме того, правительственные войска, наступавшие с севера, освободили населенный пункт Шилляля аль-Кабира при поддержке российской авиации. К концу дня правительственные войска достигли населенного пункта Хаваз и начали готовиться к следующей атаке.

Параллельно с этим, боевики «Исламского государства» попытались сделать еще один прорыв трассы. Как вспоминает боец из «Лива аль-Кудс», 25 февраля отряды ИГ атаковали центральную часть «дороги жизни» на участке между Итрией и Ханассером. По замыслу боевиков, предполагалось окружить группировку войск, прорывавшуюся в Ханассер с юга, чтобы осложнить сирийской армии зачистку территории. Однако помешали террористам осуществить данный замысел проиранские ополченцы: выйдя из Итрии, союзные формирования бросились на отражение атаки и остановили продвижение ИГ.
26 февраля отряды сирийской армии при активной поддержке «Хезболлы» освободили Ханассер и, заняв деревни Миная и Жукха, фактически взяли отряды «Исламского государства» в «мешок» севернее ключевого города. У боевиков ИГ остался лишь небольшой перешеек в районе полувысохшего озера-солончака Джаббуль, который связывал их с остальными силами группировки. В результате осажденные боевики отошли к юго-западу от озера и оставили попытки вновь прорваться к «дороге жизни». Незначительная попытка контрудара ИГ в районе высот Аль-Хаммам с видом на «дорогу жизни» также провалилась: 27 февраля боевики были выбиты со стратегических возвышенностей.

29 февраля движение по «дороге жизни» Ас-Саламия —Итрия — Ханассер — Алеппо было возобновлено.
ОСНОВА БУДУЩИХ ПОБЕД
Главным последствием разгрома «Исламского государства» в районе Ханассера стала потеря террористами стратегической инициативы на юге провинции Алеппо. Несмотря на то, что сирийская армия продолжала бои с ИГ в провинции вплоть до лета 2017 года, а «дорога жизни» представляла собой крайне опасный для передвижения коридор, боевики ограничивались лишь короткими вылазками и набегами, но создать опасность для правительственных войск на этом направлении так и не смогли.

Кроме того, успешное противодействие отрядам боевиков на «дороге жизни» и восстановление маршрутов снабжения гарнизона Алеппо позволило в конечном итоге собрать достаточно сил для снятия осады города. В случае, если бы «Исламское государство» удержало бы контроль над трассой, судьба защитников «северной столицы» Сирии была бы незавидной: за то время, пока террористы контролировали участок дороги, в Алеппо начались серьезные перебои с продовольствием и медикаментами. Тем не менее, благодаря активным и своевременным действиям сирийского спецназа и российских ВКС, удалось избежать падения Алеппо и приблизить полное освобождение города.



* «Джебхат ан-Нусра», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористические группировки, запрещенные на территории Российской Федерации.