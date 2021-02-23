Эксперты из Германии рассказали, что может спасти туризм после пандемии

Берлин, 23 февраля. Люди в период пандемии редко путешествовали, что позволило им сэкономить деньги. При открытии границ средства направят в сферу туризма, считают эксперты.

Соответствующее исследование провели специалисты финансовой компании Deposit Solutions в Германии. Результаты показали, что жители европейской зоны в период пандемии коронавирусной инфекции сэкономили немало средств. После снятия ограничений на передвижение между странами деньги могут потратить на туризм.

Так как люди посещали мало культурных мероприятий, реже стали ходить в рестораны и не путешествовали, на счетах скопилось 585 млрд евро. Показатель на 48% выше, чем в прошлом году. Эксперты считают, что при первой возможности средства будут вложены в туристическую сферу. Это поможет восстановить отрасль после пандемии. Аналогичная ситуация наблюдается в России.

До этого эксперты составили рейтинг наиболее популярных туристических направлений по Европе в 2021 году. Первое место занял город Брага, который называют «португальским Римом».