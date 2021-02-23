Погибший после избиения в ярославской колонии грабил платежные терминалы

Ярославль, 23 февраля. Гражданин Грузии Важа Б., который погиб после избиения в ИК Рыбинска, попал за решетку за погромы платежных терминалов в Московской области, сообщил источник ФАН.

Вместе со своим сообщником они в ночное время подъезжали к магазинам, взламывали фомкой двери, а потом ломали терминал, после чего скрывались с места происшествия на Skoda Felicia. Самой крупной их добычей стала сумма порядка 40 тыс. рублей. Во время последнего налета они, скрываясь с места преступления, выбежали прямо в руки полиции.

Подельникам инкриминировали четыре эпизода по статье 158 УК РФ «Кража». По решению суда Важа Б. получил два года и девять месяцев лишения свободы. Фактически половину срока он провел в СИЗО. Судебные заседания были продолжительными, так как на них приглашали переводчика для гражданина иностранного государства.