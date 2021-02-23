Имперский размах: как Британия может стать главным поставщиком оружия для Йеменской войны

Великобритания наращивает поставки вооружений в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), способствуя продолжению военного конфликта в Йемене. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему военные контракты Соединенного Королевства оказались в центре внимания правозащитников и как Лондон может воспользоваться сокращением потока оружия США на Аравийский полуостров.

Мораторий нецелесообразен

Количество британских военных контрактов привлекло внимание международного гуманитарного объединения Oxfam. Правозащитники отмечают, что Великобритания способна занять нишу, освобождаемую США и Италией: в январе данные государства заморозили экспорт оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на территории Йемена.

Oxfam призвал Лондон ввести аналогичный мораторий на экспорт вооружений, так как это, по мнению правозащитников, сподвигнет противостоящие стороны сесть за стол переговоров. На это последовал классический, по-английски уклончивый ответ:

«В Великобритании действует один из самых всеобъемлющих режимов экспортного контроля в мире. Правительство серьезно относится к своим экспортным обязанностям и строго оценивает все экспортные контракты в соответствии с жесткими критериями лицензирования», — говорится в официальном сообщении британского руководства.

В целом можно сделать вывод, что при заключении военных контрактов Великобритания исходит лишь из собственных «критериев лицензирования». Судя по всему, в них не учитываются гуманитарные интересы мирового сообщества и риски эскалации текущих военных конфликтов.

«Горящий угол» Аравийского полуострова

Вооруженное противостояние на территории Йемена продолжается с осени 2014 года. В нем участвуют с одной стороны движение «Ансар Аллах», поддерживаемое Ираном, с другой — сторонники президента Мансур Хади, пользующиеся поддержкой арабской коалиции. В 2017 году образовалась третья сторона конфликта — так называемый Южный переходный совет, опирающийся исключительно на ОАЭ.

Активное участие саудовской коалиции в этой войне обусловлено борьбой с Ираном за влияние в регионе. Пользуясь приглашением официального йеменского правительства, 26 марта 2015 года девять арабских государств во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

В ходе боевых действий коалиция прибегала к неизбирательным бомбардировкам. Так, по данным YDP, за шесть лет конфликта авиация арабских стран произвела свыше 22,6 тысячи боевых вылетов, в результате которых было убито 8,7 тысячи мирных жителей и еще 9,8 тысячи были ранены.

Саудовская коалиция неоднократно обвинялась в военных преступлениях. По данным ООН, в нарушение международных норм авиация наносила удары по местам скопления гражданского населения (лагеря беженцев, жилые районы, свадьбы, мечети, школы, рынки, больницы), транспорту и объектам инфраструктуры (гражданские автомобили и автобусы, продуктовые склады, аэропорт в Сане, порт в Ходейде, ключевые автотрассы). При этом активно применялись запрещенные кассетные боеприпасы.

US/UK-backed Saudi forces have repeatedly dropped these US-made cluster bombs on crowded civilian areas in Yemen, a blatant war crime.



118 countries have signed a 2008 international treaty banning cluster munitions. The US and Saudi Arabia have refused tohttps://t.co/Rl3JhuU9vY https://t.co/VKRbNLFrJG — Ben Norton (@BenjaminNorton) October 4, 2020

Одновременно с авиаударами началась воздушная и морская блокада Йемена. Прежде всего это было сделано для предотвращения поставок иранского оружия хуситам. Однако вместе с тем на территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», перестали поступать продовольствие, топливо, медикаменты и прочие предметы первой необходимости, что вскоре привело к гуманитарному кризису и вспышке холеры. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в продовольствии.

Во многом ответственность за эти преступления лежит на странах Запада, ведь именно их поставки оружия помогли саудовской коалиции провести операцию с таким «размахом».

Почему саудитам, а не хуситам?

Участие некоторых стран-членов НАТО в конфликте на стороне коалиции было обусловлено прежде всего стремлением воспрепятствовать расширению иранского влияния в регионе Персидского залива, а также борьбой с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Кроме того, боевые действия выгодны оружейному лобби этих государств.

Главными поставщиками для саудовской коалиции стали США, Великобритания и Франция. Их «помощь» включает в себя продажу оружия, боеприпасов, оказание разведывательной и материально-технической поддержки.

According to @SIPRIorg, a total of 73 per cent of Saudi Arabia’s arms imports came from the USA and 13 per cent from the UK. Despite the wide-ranging concerns in the USA and the UK about Saudi Arabia’s military intervention in Yemen. @africaupdate https://t.co/rPOoKt72sI pic.twitter.com/CFmOyEcOvs — Ankara Voice (@AnkaraVoice) November 4, 2020

Однако 28 января Соединенные Штаты на неопределенное время приостановили выполнение ряда контрактов с Саудовской Аравией и ОАЭ. По официальным сообщениям, это сделано для того, чтобы удостовериться, что договоры «отвечают стратегическим целям и внешнеполитическим интересам» США.

Пауза в продаже некоторых вооружений свидетельствует о новом подходе Соединенных Штатов к отношениям с Ираном: новоизбранный американский президент Джо Байден выразил намерение вернуть США в ядерную сделку.

Британское же правительство отказалось присоединиться к данной инициативе. По этому поводу высказался младший министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Джеймс Клеверли:

«Решения, которые США принимают по вопросам продажи оружия, распространяются только на них. Великобритания относится к своим обязательствам очень серьезно, и мы оцениваем все контракты на продажу оружия в соответствии с жесткими критериями».

Нельзя не отметить, что в прошлом британское руководство приостанавливало поставки вооружений Саудовской Аравии. В 2019 году Королевский апелляционный суд пересматривал решение руководства страны о продаже оружия «с учетом возможности его использования в Йемене». Поставки прервались на период рассмотрения дела, однако возобновились сразу же после оправдания правительства.

Сомнительная возможность для Лондона

Несмотря на то, что американский «поток» оружия на Аравийский полуостров сократился, спрос на него остался на прежнем уровне, так как йеменский конфликт продолжается. Теоретически потребности арабских государств способна удовлетворить Великобритания, которая лишь за четыре месяца 2020 года подписала с арабскими странами контракты о поставках вооружений на 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Проблема заключается в том, что увеличение поставок может привести в долгосрочной перспективе к репутационным и финансовым потерям, превышающим прибыль от продажи оружия.

UK arms sales to Saudi Arabia prolonging war in Yemen, says Oxfam https://t.co/r8ggL4u61H — WayneMac4Palestine???????? (@CubaMac24) February 22, 2021

Во-первых, Соединенное Королевство состоит в Совете безопасности ООН и занимается выработкой резолюций, а также организацией мирного процесса в Йемене. В связи с этим член британского теневого кабинета Лиза Нэнди отметила:

«Великобритания не может быть одновременно миротворцем и торговцем оружием в этом конфликте».

Следует заметить, что ранее Лондон пытался инициировать мирные переговоры, однако это ни к чему не привело.

Во-вторых, и что более серьезно, Великобритания является главным союзником США по НАТО. Если Лондон не поддержит позицию Вашингтона, то окажется под угрозой международной изоляции.

«Нам следует присоединиться к своему ближайшему союзнику по безопасности и положить конец аналогичному экспорту оружия, связанному с войной… Перезагрузка США приветствуется и представляет собой наш первый большой тест на то, что означает «глобальная Британия» на практике», — заявлял председатель комитета обороны Тобиас Эллвуд.

«Британская торговля оружием и техническая поддержка затягивают войну в Йемене… Решение США о продаже оружия делает Великобританию опасно отстающей от наших союзников и все более изолированной», — добавила Лиза Нэнди.

Таким образом, на данный момент в британском истеблишменте не сформировалось доминирующего мнения относительно сохранения и наращивания объемов поставок вооружений странам саудовской коалиции. Можно заключить, что этот вопрос находится в подвешенном состоянии, и в ближайшее время Британии предстоит сделать выбор между деньгами и миротворчеством.

1 Организация запрещена на территории РФ.