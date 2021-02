Имперский размах: как Британия может стать главным поставщиком оружия для Йеменской войны

Великобритания наращивает поставки вооружений в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), способствуя продолжению военного конфликта в Йемене. Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему военные контракты Соединенного Королевства оказались в центре внимания правозащитников и как Лондон может воспользоваться сокращением потока оружия США на Аравийский полуостров.

Количество британских военных контрактов привлекло внимание международного гуманитарного объединения Oxfam. Правозащитники отмечают, что Великобритания способна занять нишу, освобождаемую США и Италией: в январе данные государства заморозили экспорт оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию в связи с конфликтом на территории Йемена.

Oxfam призвал Лондон ввести аналогичный мораторий на экспорт вооружений, так как это, по мнению правозащитников, сподвигнет противостоящие стороны сесть за стол переговоров. На это последовал классический, по-английски уклончивый ответ:

В целом можно сделать вывод, что при заключении военных контрактов Великобритания исходит лишь из собственных «критериев лицензирования». Судя по всему, в них не учитываются гуманитарные интересы мирового сообщества и риски эскалации текущих военных конфликтов.

Вооруженное противостояние на территории Йемена продолжается с осени 2014 года. В нем участвуют с одной стороны движение «Ансар Аллах», поддерживаемое Ираном, с другой — сторонники президента Мансур Хади, пользующиеся поддержкой арабской коалиции. В 2017 году образовалась третья сторона конфликта — так называемый Южный переходный совет, опирающийся исключительно на ОАЭ.

Активное участие саудовской коалиции в этой войне обусловлено борьбой с Ираном за влияние в регионе. Пользуясь приглашением официального йеменского правительства, 26 марта 2015 года девять арабских государств во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм».

В ходе боевых действий коалиция прибегала к неизбирательным бомбардировкам. Так, по данным YDP, за шесть лет конфликта авиация арабских стран произвела свыше 22,6 тысячи боевых вылетов, в результате которых было убито 8,7 тысячи мирных жителей и еще 9,8 тысячи были ранены.

Саудовская коалиция неоднократно обвинялась в военных преступлениях. По данным ООН, в нарушение международных норм авиация наносила удары по местам скопления гражданского населения (лагеря беженцев, жилые районы, свадьбы, мечети, школы, рынки, больницы), транспорту и объектам инфраструктуры (гражданские автомобили и автобусы, продуктовые склады, аэропорт в Сане, порт в Ходейде, ключевые автотрассы). При этом активно применялись запрещенные кассетные боеприпасы.

US/UK-backed Saudi forces have repeatedly dropped these US-made cluster bombs on crowded civilian areas in Yemen, a blatant war crime. 118 countries have signed a 2008 international treaty banning cluster munitions. The US and Saudi Arabia have refused to https://t.co/Rl3JhuU9vY https://t.co/VKRbNLFrJG

Одновременно с авиаударами началась воздушная и морская блокада Йемена. Прежде всего это было сделано для предотвращения поставок иранского оружия хуситам. Однако вместе с тем на территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», перестали поступать продовольствие, топливо, медикаменты и прочие предметы первой необходимости, что вскоре привело к гуманитарному кризису и вспышке холеры. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в продовольствии.

Во многом ответственность за эти преступления лежит на странах Запада, ведь именно их поставки оружия помогли саудовской коалиции провести операцию с таким «размахом».

Участие некоторых стран-членов НАТО в конфликте на стороне коалиции было обусловлено прежде всего стремлением воспрепятствовать расширению иранского влияния в регионе Персидского залива, а также борьбой с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове. Кроме того, боевые действия выгодны оружейному лобби этих государств.

Главными поставщиками для саудовской коалиции стали США, Великобритания и Франция. Их «помощь» включает в себя продажу оружия, боеприпасов, оказание разведывательной и материально-технической поддержки.

According to @SIPRIorg, a total of 73 per cent of Saudi Arabia’s arms imports came from the USA and 13 per cent from the UK. Despite the wide-ranging concerns in the USA and the UK about Saudi Arabia’s military intervention in Yemen. @africaupdate https://t.co/rPOoKt72sI pic.twitter.com/CFmOyEcOvs