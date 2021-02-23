Валерий Захаров: Армия ЦАР освободит город Бриа от боевиков в ближайшее время

Банги, 23 февраля. Порядок в городе Бриа в ближайшее время будет восстановлен, заявил советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров.

В личном Twitter-аккаунте политик выразил уверенность, что вооруженные силы страны (FACA), натренированные российскими инструкторами, выбьют из города незаконные вооруженные бандформирования, которые грабят мирное население и угрожают стабильности в регионе.

«FACA скоро наведет порядок в Бриа. Преступников выгонят из города, и они перестанут терроризировать местных жителей», — написал Захаров.

Он отметил, что единственный выход для боевиков вернуться к нормальной жизни — передать в руки полиции лидеров бандгрупп.

Бандиты из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) сдают позиции в центральной части ЦАР. После освобождения Бамбари и Иппи у экстремистов не осталось сомнений, что следующим шагом FACA будет зачистка Бриа. В связи с этим боевики решили покинуть город, не дожидаясь столкновения с правительственными войсками.