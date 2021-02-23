Клинцевич назвал новый иск Украины в ЕСПЧ политическим приказом Запада

Москва, 23 февраля. Новый иск Украины в ЕСПЧ против России является приказом Запада. Об этом заявил ФАН российский политик и общественный деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам политика, действия Украины обусловлены тем, что у страны нет собственного суверенитета.

«Если бы Украина имела свой собственный суверенитет и государственную независимость, она бы этого никогда не сделала, особенно по отношению к России, — подчеркнул Клинцевич. — Ей дано распоряжение людьми из Вашингтона, которые присутствуют и управляют всем военным, политическим и хозяйственным блоком Украины».

Экс-сенатор отметил, что США и Европе выгодно иметь страну, которая будет вести борьбу с Россией.

«Команда дана извне, потому что американцам и европейцам, которые подпевают им в этом плане, нужна страна, которая будет неустанно вести борьбу с Россией. Украина никогда не будет жить в составе Европы, они не допустят этого. Те цели, которые сейчас преследует Украина, — это то, что нужно американцам, потому что они нас боятся. Россию уже не остановить в ее процессе развития, сколько бы ни приложили усилий, сколько бы ни наложили санкций, сколько бы они нам ни навредили».

Ранее Франц Клинцевич объяснил призыв Австрии не портить отношения с Россией новыми санкциями.