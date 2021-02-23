Россия и ОАЭ нарастили товарооборот на 78% за последний год

Абу-Даби, 23 февраля. Переговоры с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) провел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Участники встречи в Абу-Даби констатировали, что по итогам минувшего года товарооборот между двумя странами вырос на 78% и достиг рекордного уровня в 3,26 млрд долларов. Этого удалось добиться, несмотря на пандемию коронавируса и негативные тенденции в мировой торговле.

В ходе беседы обсуждались совместные промышленные проекты, в том числе по производству автомобилей и вертолетов AURUS, созданию вертолетов VRT-300 и VRT-500, а также сверхзвукового пассажирского самолета. Перспективным направлением сотрудничества является применение передовых российских технологий в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов. Кроме того, стороны договорились проработать кооперацию в сфере водородной энергетики.

В заключение Мантуров приветствовал решение ОАЭ одобрить применение российской вакцины от COVID-19 на своей территории.