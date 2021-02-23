Погода в Европе «растопила» цены на газ ниже 200 долларов

Москва, 23 февраля. Спотовая цена газа в странах Европы опустилась ниже отметки 200 долларов за тысячу кубометров из-за сильного потепления в регионе.

Температура воздуха в Европе растет всю неделю, оттепель пришла на смену морозному фронту "Зверь с Востока 2". Стоимость газа в это время снизилась до 199 долларов за тысячу кубометров на нидерландском хабе TTF, который задает ценовую тенденцию по всему миру. Котировки на топливо в течение двух месяцев держались на уровне выше 200 долларов. В середине января на пике стоимость ресурса достигала 335 долларов за тысячу кубометров.

На текущий год бюджет "Газпрома" предусматривает среднюю экспортную цену за газ для дальнего зарубежья в 170 долларов за тысячу кубометров. Сейчас большинство продаж в Европу холдинг осуществляет по спотовым ценам "на месяц вперед", остальные — с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам и так далее.

В феврале "Газпром" прокачал через украинскую территорию значительно меньше среднего показателя за данный период. Объем транспортируемого сырья за сутки в период с 1 по 16 февраля составил 119 млн кубометров топлива.