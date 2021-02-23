В Севастополе показали яркие мгновения Русской весны

Севастополь, 23 февраля. На площади Нахимова в Севастополе сегодня отмечают двойной праздник. Здесь открыта фотовыставка, посвященная событиям Русской весны. Обычные прохожие не просто смотрят экспозицию — многие из них были участниками событий семилетней давности и помнят все и сейчас.

«Мы гуляем вместе с сыном, он почти школьник, а той весной я была на площади с коляской, многие смотрели на меня осуждающе, но я просто не могла находиться дома», — рассказала ФАН жительница Севастополя.

«Это было невероятное смешение чувств, нам было страшно, но мы были полны готовности изменить ту картину мира, начать писать ее заново собственными красками, и мы победили. Бог и наш президент услышали нас», — поделилась с ФАН воспоминаниями участница митинга 23 февраля 2014 года.

На стендах выставки представлены главные цитаты, цифры и хронология тех стремительных событий. Фото и видео для экспозиции были собраны в рамках акции по формированию национального банка фотографий, посвященных событиям 2014 года.