В Грузии решают судьбу теремка. ФАН-ТВ

Восьмиэтажный жилой дом на улице Шалвы Нуцубидзе не похож на обычный. Фасад здания дополнен пристройками. В 90-х годах жители Грузии таким способом улучшали жилищные условия. Теперь судьба теремка под вопросом.

Во время кризиса 90-х в Грузии дома с пристройками были в моде. Горожане расширяли квадратные метры с помощью вот таких необычных балконов. Сейчас конструкции износились и стали опасными для окружающих.

«Эти пристройки тогда уже были, в 1994 году, а корпус построен еще раньше. Людям было тяжело, жили в однокомнатных квартирах, вот они и пристроили на свои средства, видимо. И все хорошо, с пристройками нет никаких проблем», — говорит Нугзар Урушадзе, житель дома.

Пристройки этого восьмиэтажного дома зарегистрированы в Национальном агентстве публичного реестра. Демонтаж здания не исключен. К тому же жильцам необходимо получить новые документы на пристройки.

«Так как по всей Грузии было дано разрешение делать пристройки, жильцы этого флигеля тоже решили их сделать. Они нашли строителей, затем нашли средства, собрали сумму, но факт в том, что не все смогли завершить ими же начатое дело. И получили по шахматному принципу построенное вот такое аномальное сооружение, которое, думаю, уродует и облик города, и жители находятся под большим риском», — рассказывает Арчил Лаперишвили, житель дома.

Необычный дом портит внешний вид города. В Грузии за нарушение пространственных и архитектурных норм предусмотрен штраф. В январе парламент рассмотрел законопроект об отмене наказаний из-за экономического кризиса во время пандемии.