Против напавших на полицейских в Новосибирске авиадебоширов возбудили уголовное дело

Новосибирск, 23 февраля. СК РФ в Новосибирске возбудил уголовное дело против авиадебоширов, которые сопротивлялись аресту сотрудниками транспортной полиции, говорится на сайте следственного органа.

Полиция задержала подозреваемых, которые обвиняются в применении насилия в отношении правоохранителей. Установлено, что 23 февраля подозреваемые в нетрезвом виде устроили дебош во время рейса Новосибирск — Москва, пока воздушное судно находилось на стоянке в Толмачево.

Экипаж самолета пытался пресечь оскорбительное поведение пассажиров, однако мужчины отказались добровольно покидать самолет. Сотрудники авиаперевозчика вызвали полицию, но пассажиры продолжили сопротивление и развязали конфликт с представителями транспортной полиции. В отношении хулиганов возбудили уголовные дела.

Ранее двоих мужчин, устроивших пьяный дебош на борту самолета, следовавшего рейсом в Москву, задержали. Теперь их привлекут к административной ответственности.