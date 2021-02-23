Антироссийские санкции стали для ЕС способом отчитаться перед США

Москва, 23 февраля. Санкции, вводимые Евросоюзом против России, больше вредят самой Европе, считает российский сенатор Владимир Джабаров.

Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом iReactor заявил, что ограничительные меры в адрес России со стороны ЕС — это своеобразный способ доказать США, что они тоже «борются с РФ».

«Я оцениваю это как такое обязательное выступление Евросоюза. Они показывают своему главному партнеру, американцам, что они тоже решительно борются с «российской угрозой». Получается, что гора родила мышь. Ведь санкции, которые они предлагают, против людей, которые участвовали в вынесении приговора Алексею Навальному, применении мер пресечения — это же все обычные люди, которые исполняют свою профессиональную обязанность. На их месте может быть любой человек. И за это наказывать людей?» — изумился эксперт.

По его словам, это говорит о том, что санкционные меры в данном случае вводятся в качестве отчетности перед партнерами из Соединенных Штатов по борьбе с «российской угрозой» любыми способами, в том числе путем ограничительных мер. При этом, отмечает Джабаров, влияние этих санкций уже давно не оказывает должного влияния на Россию — более того, они вредят больше всего самой Европе.

Ранее в МИД РФ отметили, что подобные меры со стороны Совета ЕС вызывают разочарование, пишет RT. Также стало известно, что Евросоюз не смог согласовать полный список санкций против России.