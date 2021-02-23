Беременная звезда «Дома-2» Пинчук вместе с женихом попала в полицию после драки

Москва, 23 февраля. Ждущая ребенка звезда реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и ее жених Арай Чобанян стали участниками серьезного конфликта в кинотеатре, после чего оказались в полиции.

О неприятном инциденте Пинчук рассказала в своих Instagram Stories. Знаменитость и ее возлюбленный пришли в кинотеатр и обратились к компании парней с просьбой подвинуться на свободное место, чтобы подруга пары могла разместиться рядом. Однако Пинчук и Чобанян внезапно столкнулись с неадекватной реакцией.

«Ответ от них прозвучал в очень грубой форме — Арай не стал молчать. Слово за слово, и они налетели на него с кулаками, начали бить по голове», — пожаловалась звезда «Дома-2».

По словам девушки, ее жених ответил нападавшим и «надавал им тумаков». После этого парни вышли из зала, и конфликт утих. Однако затем покинуть зал пришлось Чобаняну — он должен был встретить друзей, которые не могли найти вход.

В коридоре его уже ждала та самая разгневанная компания.Один из нападавших пшикнул жениху Пинчук перцовым баллончиком в лицо. Кроме того, другой парень разбил смартфон Чобаняна. В итоге зачинщики конфликта вызвали полицейских. После этого звездная пара решила написать заявление.

Ирина Пинчук совсем недавно отпраздновала 26-летие. В честь дня рождения звезда «Дома-2» закатила пышную вечеринку, на которую потратила миллионы рублей.