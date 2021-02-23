Погибший при избиении в ярославской колонии должен был покинуть Россию в 2015 году

Ярославль, 23 февраля. Погибший после избиения в ярославской колонии Важа Б. был гражданином Грузии. В 2015 году он получил административный штраф за нарушение условий пребывания в России.

Но мужчина сознательно уклонялся от выезда, за что был оштрафован на 5 тыс. рублей и получил предписание покинуть Россию в течение пяти дней. Но он так этого и не сделал, сообщил источник ФАН.

Как сообщалось ранее, по факту избиения заключенных в колонии в Рыбинске СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Этому предшествовала проверка по факту публикации в Сети видео. На кадрах записи можно видеть, как сотрудники УФСИН избивают дубинками двоих осужденных. Оба заключенных при этом были полураздеты. Один из избитых мужчин позже умер в больнице.