Шепелев рассказал об отношении к неудачам сына Фриске

Москва, 23 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев — родитель со стажем. После смерти своей возлюбленной, поп-певицы Жанны Фриске, он самостоятельно продолжил воспитывать единственного сына Платона.

Телеведущий старается максимально занять своего семилетнего сына разными видами досуга. Платон посещает спортивные, музыкальные, художественные и языковые кружки, но на выходных у него есть немного свободного времени. Шепелев считает, что такой подход к воспитанию полезен и его должны придерживаться все родители, чтобы ребенок не проводил часы за компьютером или смартфоном.

Недавно в Instagram-stories Телеведущий дал подписчикам еще один совет. Он объяснил, почему поражения детей на соревнованиях — не трагедия. По словам Шепелева, надо воспринимать неудачу ребенка как «подсказку».

«И турниры, соревнования, на самом деле важны, они важны для того, чтобы ты видел, что у ребенка получается круто, а что получается плохо, и над чем еще нужно работать», — пишет Шепелев.

Сейчас телеведущий и его сын ждут прибавления в семье — новая возлюбленная Шепелева, дизайнер Екатерина Тулупова находится в положении. Ведущий не побоялся оставить беременную избранницу ради катания на сноуборде с Платоном, о чем также сообщал «360».