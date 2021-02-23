Баранец заявил, что Эстония «стонет и стоит на коленях, делая приятно Вашингтону»

Эстония и другие Прибалтийские страны готовы на все, чтобы сделать приятно своим хозяевам в Вашингтоне. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что в администрации президента Байдена рассматривают страны Балтийского моря в качестве единого субъекта международных отношений и ждут от него более тесного сотрудничества. Если такое сотрудничество будет достигнуто, добавил Лаанет, Соединенные Штаты поддержат их. Он также уточнил, что во время совместного заседания министры обороны стран НАТО назвали РФ основной угрозой для Североатлантического альянса.

«Этот спич министра обороны Лаанета можно со всей ответственностью назвать «писком эстонского комара под задницей у американского слона», — заявил Баранец. — Таллин уже давно потерял всякую самостоятельность в международной политике и ведет себя как девушка с низкой социальной ответственностью, широко раскинув ноги перед американским солдатом».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», Эстония потакает своим заокеанским хозяевам по одной-единственной причине — с тем, чтобы те дали ей «кусочек белого хлебушка, вилку или ржавую винтовку».

«Она принадлежит к тем балтийским государствам, которые старательно, но фальшиво поют гимны США, — заявил эксперт. — Этот ублюдочный эстонский голос повторяет американские ноты о том, что Россия, мол, является главной военной угрозой. Вы знаете, когда я слышу это, то сразу понимаю, насколько сильно у европейцев промыты мозги натовским ядом. Все время чудится им российская агрессия!»

Собеседник ФАН рассказал, как он, общаясь с эстонскими генералами и политиками, задавал им один и тот же вопрос: «Вот вы все время приучаете свой собственный народ думать о том, что им на головы передислоцируется десантная 76-я дивизия во главе с министром обороны Шойгу и захватит вашу карликовую страну, — а на черта, скажите на милость, она нам нужна?»

«У нас что, нет своего творога, молока, угля, всяческих рыбок и шпрот, чтобы переться в это государство, которое даже на карте с трудом можно рассмотреть? — возмущен Баранец. — Эстонцам нечего мне на это ответить! Но некоторые из них, кто почестнее, говорят мне следующее: мы, мол, понимаем, что эту дурь нам в головы пытаются вбить американцы, чтобы превратить натовскую Европу в американскую дубину против России».

Эксперт заявил: Таллин «так стонет и стоит на коленях, делая приятно Вашингтону» лишь потому, что рассчитывает на то, что он поделится с ним деньгами и оружием.

«Эстонская армия осознаёт свою ничтожность и потому прячется под юбкой Соединенных Штатов», — резюмировал Баранец.

Напомним, ранее Россия зеркально ответила на высылку посла из Таллина.