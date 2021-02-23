Индейцы чероки призвали Jeep больше не использовать имя народа в названии машин

Вашингтон, 23 февраля. Вождь американских индейцев чероки призвал Jeep не использовать наименование народа в названиях машин Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee.

Вождь Чак Хоскин-младший заявил, что американские корпорации и спортивные команды должны отказаться от использования «наименований, изображений и талисманов» коренных американцев для извлечения прибыли из индейской культуры. По его мнению, такое применение «не делает чести» индейцам.

«Наименование чероки принадлежит народу, конкретной нации, и, я думаю, Jeep и его головная компания намерены делать то, что они делали: извлекать прибыль, наживаться на образе коренных американцев», — подчеркнул Хоскин-младший.

Как сообщили в компании Jeep, названия автомобилей тщательно выбираются, чтобы «чтить и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость». Также автопроизводитель добавил, что готов к открытому и уважительному диалогу с вождем.

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