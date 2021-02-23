Блогер и экс-кандидат в депутаты устроил полуголые танцы на Мамаевом кургане

Волгоград, 23 февраля. Блогер и бывший кандидат в депутаты Кирилл Е. оказался в центре скандала после ролика для TikTok, который он записал 23 февраля на Мамаевом кургане с голым торсом.

На кадрах записи за спиной у него виднеется монумент «Родина-мать». Молодой человек снимает куртку и обувь и в одних джинсах начинает плясать на братской могиле.

Волна негодования после этой записи показалась тиктокеру странной. С одной стороны, мужчина утверждает, что на записи присутствует он, но одновременно с тем говорит, что не танцевал на месте захоронения советских солдат.

Отметим, что на склоне, где кривлялся блогер, установлены таблички «По братской могиле не ходить. Здесь захоронены 34 505 человек». Но, судя по всему, хайп в TikTok был для молодого человека важнее, чем уважение к памяти защитников Сталинграда.