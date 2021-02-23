В Литве почтили память советских воинов в День защитника Отечества

Вильнюс, 23 февраля. Города Литвы отмечают российский День защитника Отечества церемониями возложения венков и цветов к могилам советских воинов.

Одно из таких мероприятий состоялось у Воинского мемориала в столице на Антакальнисском кладбище при участии членов Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, объединений ветеранов Советской армии и представителей общественности. Послы России и Белоруссии возложили к мемориалу венки.

«Спасибо тем, кто хранит святую память о защитниках родины, отдавших за нее свою жизнь, стоявших и стоящих на страже. Спасибо вам, пришедшим в этот день на мемориал», — обратился к присутствующим посол РФ в Литве Алексей Исаков.

Напомним, у мемориала на Антакальнисе похоронено более трех тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, погибших летом 1944 года в сражениях за освобождение Вильнюса.

Ранее российский лидер Владимир Путин посетил Могилу Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве и почтил память погибших, сообщает Федеральное агентство новостей. На церемонии также присутствовали, по информации RT, министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы и учащиеся военных вузов.