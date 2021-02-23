Следователи возбудили дело об избиении двух осужденных в ярославской колонии

Ярославль, 23 февраля. СК начал расследование уголовного дела по факту избиения в колонии Ярославля. Проверку инициировали после освещения истории в СМИ.

На просторах интернета появилось видео из местной колонии. В ролике сотрудники УФСИН избивают дубинками двоих осужденных. Оба заключенных были полураздеты.

Выяснилось, что один из мужчин уже отсидел свой срок, вскоре его должны были выпустить на свободу. Судьба второго осужденного неизвестна. На кадрах его также раздели и требовали, чтобы он присел. Когда пострадавший отказался, получил удары по голове и телу. По данным ряда СМИ, после инцидента один заключенный умер в больнице.

СК расследует дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Выясняются все обстоятельства произошедшего. Виновных лиц привлекут к ответственности.

В Тульском регионе двое мужчин пытались с помощью дрона переправить запрещенные вещества в исправительную колонию, сообщал ФАН. Действия пресекли сотрудники ФСИН.