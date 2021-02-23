Японцев восхитили «арктические» дежурства МиГ-31 в условиях суровых морозов

Токио, 23 февраля. Японский военный обозреватель восхитился отрядом российских тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, которые несут службу в Арктике.

Как пишет аналитик Yahoo News Japan, в российской Арктике несут службу истребители МИГ-31, несмотря на суровый климат экипажи справляются с поставленными задачами.

МИГ-31БМ — модернизированная версия самого тяжелого и самого мощного российского истребителя. Они развивают скорость до 2,8 Маха и оснащены одной из самых мощных в мире БРЛС «Заслон-М». В начале февраля состоялась ротация первого экипажа после месяца опытного боевого дежурства.

Авиаотряд несет службу на Малой Земле. Летчики не только выполняют боевые задачи, но и тестируют авиатехнику, разрабатывают новые ноу-хау ее эксплуатацию в условиях Крайнего Севера.

Важнейшая задача для российского авиаотряда в Арктике - защита от угроз извне. В связи с этим Россия совершенствует систему обороны в арктическом регионе.

В частях и подразделениях российского Северного флота состоят на вооружении мощные средства ПВО, в том числе знаменитая российская система ПРО С-400 «Триумф». Однако на ее развертывание и подготовку необходимо определенное время. Сейчас российские военные проводят эксперимент по подготовке к постановке на боевое дежурство в крайних районах Арктики истребителей, которые способны оперативно перехватывать цели и отражать угрозы.

«Люди работают в экстремальных условиях. Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», - пишет японский обозреватель.

Отряд тяжелых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ осуществляет тренировочные полеты, отрабатывает управление боевыми самолетами в суровых условиях Арктики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении первой ротации истребителей МиГ-31БМ Северного флота в Арктике.