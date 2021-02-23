Минздрав Греции сообщил о появлении побочных эффектов у привившихся от COVID-19

Афины, 23 февраля. Появление серьезных побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 зафиксировали в пяти случаях. Об этом сообщила председатель Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду.

Прививочная кампания в Греции стартовала 27 декабря. В рамках мероприятия по вакцинации населения прививки сделали уже свыше 730 тыс. раз. По словам Теодориду, в стране зарегистрировали пять случаев с серьезными осложнениями.

Побочные эффекты были связаны с анафилактической реакцией. Их удалось успешно вылечить. Еще в одном случае пока нет окончательных данных по его связи с вакцинацией от коронавируса.

Такие показатели Теодориду назвала полным соответствием мировой научной статистике. Кроме того, она выразила радость, что опасных побочных эффектов не возникло. Греция продолжит наращивать темпы вакцинации населения.

В Бельгии тем временем не одобрили применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca для граждан в возрасте 55 лет и старше. Власти страны приняли соответствующее решение из-за недостаточного количества информации о возможных побочных эффектах препарата.