Взрыв прогремел в ресторане Пекина. События дня. ФАН-ТВ

День защитника Отечества отмечают в России
23 февраля Россия отмечает всенародно любимый праздник настоящих мужчин. В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Память павших воинов почтил и министр обороны Сергей Шойгу. Первые лица государства российского ежегодно приезжают в Александровский сад в этот день. Традицией стали и видеопоздравления нашего лидера на официальном портале Кремля. Обращаясь к военнослужащим и ветеранам, Владимир Путин поблагодарил отважных и сильных духом бойцов за достойное исполнение высокого долга.
«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», — заявил глава государства.
Глава Минобороны Сергей Шойгу также обратился к действующим военнослужащим российской армии и ветеранам Великой Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины. По случаю праздника российское оборонное ведомство разместило праздничный видеоролик на официальных страницах министерства в соцсетях. Свои добрые послания землянам адресовали и российские космонавты. Тезки Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили сограждан с Днем защитника Отечества с борта МКС.
«Не раз и не два в истории России наши Вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире», — сказал Кудь-Сверчков.
Из космоса можно будет наблюдать за тем, с каким размахом Россия отмечает День защитника Отечества. Только в одной столице сразу на трех площадках по случаю праздника прогремят зрелищные салюты: на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ.
Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России
Привычка жаловаться: Киев подал в Европейский суд по правам человека очередной иск против России. Об этом говорится в коммюнике на сайте инстанции. В иске Украина обвиняет Москву в «политических убийствах», по обыкновению, не приводя никаких конкретных доказательств. По голословным утверждениям истца, который, как и его западные кураторы, руководствуются эфемерным принципом «хайли лайкли», убийства предполагаемых оппонентов российской власти как на территории страны, так и за ее пределами якобы «являются постоянной административной практикой» нашей страны. И это уже девятый по счету иск из «собрания сочинений» украинских мифотворцев. В январе суд счел недоказанными ряд обвинений Незалежной против России по жалобе, связанной с Крымом.
Взрыв разрушил ресторан в центре Пекина
Как гром среди ясного неба: в центре Пекина прогремел взрыв. ЧП произошло утром в одном из ресторанов, взрывная волна обрушила здание за считанные секунды. Территорию вокруг заведения оцепили, на месте работают экстренные службы. Спасатели пытаются найти людей под завалами. Официальная информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.