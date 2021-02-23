Взрыв прогремел в ресторане Пекина. События дня. ФАН-ТВ

День защитника Отечества отмечают в России

23 февраля Россия отмечает всенародно любимый праздник настоящих мужчин. В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Память павших воинов почтил и министр обороны Сергей Шойгу. Первые лица государства российского ежегодно приезжают в Александровский сад в этот день. Традицией стали и видеопоздравления нашего лидера на официальном портале Кремля. Обращаясь к военнослужащим и ветеранам, Владимир Путин поблагодарил отважных и сильных духом бойцов за достойное исполнение высокого долга.

«Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием», — заявил глава государства.

Глава Минобороны Сергей Шойгу также обратился к действующим военнослужащим российской армии и ветеранам Великой Отечественной войны, пожелав им здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины. По случаю праздника российское оборонное ведомство разместило праздничный видеоролик на официальных страницах министерства в соцсетях. Свои добрые послания землянам адресовали и российские космонавты. Тезки Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили сограждан с Днем защитника Отечества с борта МКС.

«Не раз и не два в истории России наши Вооруженные силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя Родины, во имя жизни на Земле, за мир во всем мире», — сказал Кудь-Сверчков.

Из космоса можно будет наблюдать за тем, с каким размахом Россия отмечает День защитника Отечества. Только в одной столице сразу на трех площадках по случаю праздника прогремят зрелищные салюты: на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ.