«Севилья» заинтересовалась форвардом «Зенита» Азмуном

Санкт-Петербург, 23 февраля. Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в испанскую «Севилью».

Футболист стал главной целью «Севильи» в летнее трансферное окно. Соответствующую информацию представили журналисты издания El Gol Digital. Согласно сведениям испанских журналистов, в переходе Азмуна лично заинтересован спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи.

Контракт испанского форварда заканчивается летом следующего года. В этом сезоне Азмун принял участие в 15 матчах «Зенита». На счету нападающего 11 голов и две результативные передачи.