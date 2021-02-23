Всплеск заболеваемости коронавирусом в России ожидается в середине апреля

Берлин, 23 февраля. Прирост заражений коронавирусной инфекцией среди россиян может начаться в середине апреля, предупредил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

Рост заболеваемости может наступить из-за распространения «британской» мутации коронавируса. Такое мнение Тимаков выразил в эфире телеканала «Москва-24». Через полтора-два месяца может наступить скачок роста заболеваемости, особенно при несоблюдении жителями России санитарных требований по борьбе с вирусом, объяснил инфекционист.

Строго придерживаться рекомендаций до начала июня следует в средней полосе России. В регионах страны, куда тепло приходит рано, соблюдать меры нужно до начала мая. Так Тимаков ответил на вопрос, когда россияне смогут отказаться от социального дистанцирования при посещении публичных мест и перестать носить средства индивидуальной защиты.

До этого сообщалось, что естественный иммунитет, который появляется после перенесенного коронавируса, может частично передаваться от матери к ребенку в утробе. В связи с этим вакцинация может быть полезна беременным женщинам.