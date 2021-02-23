Политолог Золотарев объяснил, почему Зеленский смело изменил курс

Киев, 23 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский резко изменил курс, что повлекло за собой множество санкций в стране, рассказал киевский политолог Андрей Золотарев.

Как считает эксперт, смелость украинского лидера может быть связана с получением неких «гарантий» со стороны Запада. Именно поэтому он решился на такой авантюрный шаг, говорит Золотарев.

«Для Запада, а точнее для США, такое развитие событий выгодно, ведь это часть давления на Россию», — считает политолог.

Своим поведением Зеленский нарушил созданный при экс-президенте Украины Петре Порошенко порядок, когда Киев негативно высказывался о Москве, но продолжал сотрудничать с Россией, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский пригрозил распустить депутатов Рады, если они не примут его предложения по закону о госслужащих.