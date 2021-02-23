Британка уменьшила грудь из-за неудобных очков

Лондон, 23 февраля. Длительные боли по всему телу на протяжении шести лет мучили жительницу британского графства Корнуолл Барбару Смит. Она прошла несколько операций в поисках причины болей.

Женщина в возрасте 74 лет работала секретарем в медицинской организации и часто обращалась за помощью врачей. Они выписывали ей курсы лечения, но они не уменьшали боль. Смит работала за компьютером, а в последние годы даже самые обычные движения стали причинять ей боль.

Один из врачей диагностировал ей артрит и прописал лекарства, но и они не помогли женщине. Британка решила, что причина может таиться в ее большом бюсте. Тогда она решилась на операцию по уменьшению груди, но и после этого неприятные ощущения остались. Истинную причину плохого самочувствия помог установить офтальмолог. Оказалось, неудобства женщине доставляли варифокальные очки, которые она носила на протяжении 20 лет. Позже она купила себе другие линзы, и боли оставили ее спустя четыре месяца.

Ранее ФАН сообщал, что носящие очки люди больше защищены от заражения коронавирусом. Они в разы реже касаются глаз руками, когда обычный человек делает это примерно 23 раза в час.