Казахстанские специалисты опровергли влияние «Спутника V» на человеческий геном

Нур-Султан, 23 февраля. На казахстанском сайте stopfake.kz сообщили, что распространяющееся по соцсетям страны видео о влиянии вакцины против COVID-19 на гены человека является антинаучным.

По данным сайта, созданного при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана, жители активно обсуждают появившееся в Сети видео о том, что «Спутник V» способен изменять человеческий геном. Специалисты подчеркнули, что это не соответствует действительности.

В сообщении stopfake.kz указывается, что в ролике размыто дается описание работы препарата. Потом заявляется о вероятности, что он «будет иметь способность к изменению человеческого генома».

Однако на самом деле подобных свойств у этой вакцины нет, поскольку «Спутник V» разработан на основе аденовирусного вектора. При его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы. При этом российская вакцина успешно прошла доклинические и клинические испытания и показала высокий уровень безопасности и эффективности.

Сотрудники медицинских учреждений в Парагвае массово прививаются российской вакциной «Спутник V», сообщили в министерстве здравоохранения республики. Первую прививку уже получили сотрудники больниц в Ансунсьоне, Сьюдад-дель-Эсте и Энкарнасьоне.