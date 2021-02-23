Москва, 23 февраля. Министерство обороны России и ветераны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о погибших защитниках Отечества. Об этом сообщили в МО РФ.

В Москве в честь Дня защитника Отечества у Кремлевской стены членами коллегии Минобороны России были возложены венки к Могиле Неизвестного Солдата.

«Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ», — сообщили в оборонном ведомстве.

В процессе церемонии дань памяти защитникам Отечества отдали не только министры и главнокомандующие Вооруженных сил России, но и ветераны. Героев, погибших защищая Родину, почтили минутой молчания. Саму церемонию завершили торжественным маршем роты Почётного караула.

23 февраля во всех гарнизонах Вооруженных сил РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Ранее ФАН писал, что солдаты восточного военного округа России отметили праздник 23 Февраля заездами на танках Т-34 и Т-72Б. Заезд на танках был посвящен всем ветеранам, которые принимали участие в войнах и локальных конфликтах, находясь на страже Отечества. RT сообщает, что глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил защитников Родины, которые отстаивали ее свободу и независимость в разные годы.