Луганск, 23 февраля. ВСУ открыли огонь по мирному населенному пункту в ЛНР — Калиновка оказалась под обстрелом из гранатометов.

Соответствующее заявление озвучил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«В нарушение второго пункта комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия боевики 59-ой бригады ВСУ открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и стрелкового оружия по району населенного пункта Калиновка», — сказал он.

По словам официального представителя Народной милиции республики, таким образом украинская армия пытается дестабилизировать обстановку на линии фронта в Донбассе.

Ранее защитники Донбасса отметили шестилетие освобождения Дебальцево от ВСУ, сообщает Федеральное агентство новостей. На протяжении всех этих лет параллельно боям на линии фронта в Донбассе в Минске проходят заседания контактной группы — последнее, по словам пресс-секретаря делегации ЛНР Марии Ковшарь, завершилось "бесплодно", пишет RT.