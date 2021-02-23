Эксперт по питанию Шуберт назвал продукты, от которых нужно отказаться перед сном

Берлин, 23 февраля. Некоторые продукты не рекомендуется употреблять перед сном, предупредил эксперт по здоровому питанию из Германии Хайдрун Шуберт.

Ряд продуктов, которые в целом являются полезными для здоровья, при употреблении в вечернее время негативно влияют на сон. Среди них даже сырые овощи. Продукты, в которых есть корень солодки, способствуют бессоннице. Это связано с глицирризиновой кислотой, содержащейся в растении. По аналогичной причине не рекомендуется употреблять напитки с содержанием кофеина и шоколад.

Сырые овощи приведут к более активной работе пищеварительного тракта, что не принесет пользы организму перед сном. Такие продукты препятствуют переходу в глубокую фазу сна. Такой же эффект оказывают блюда с добавлением чили и имбиря. Они ускоряют обмен веществ и повышают температуру тела, объяснил Шуберт. Людям, которым сложно заснуть, нужно ужинать достаточно рано, чтобы не заставлять организм работать ночью.

До этого диетолог из Турции Салих Гюрель составила топ-5 продуктов, которые благотворно сказываются на состоянии кожи. Они содержат в себе витамины Е, А и С.