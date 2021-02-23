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Забастовки практически заблокировали автобусное сообщение между городами Молдавии

Забастовки практически заблокировали автобусное сообщение между городами Молдавии

Кишинев, 23 февраля. Глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Олег Алекса заявил, что автобусное сообщение в Молдавии почти заблокировано из-за однодневной забастовки частных компаний.

По его словам, транспортники не согласны с решением правительства в период пандемии коронавируса ограничить максимальное количество пассажиров в салоне транспорта половиной от числа сидячих мест.

«В забастовке принимает участие весь частный транспорт. Это около 2,5 тыс. автобусов и микроавтобусов. В первую очередь это транспорт, обслуживающий междугородные рейсы», — подчеркнул он.

Отмечается, что на работу также не вышли водители микроавтобусов, которые обслуживают около трех десятков рейсов в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появилась общественная организация, которая будет защищать права молдаван в регионе и представлять экономические интересы страны в России.

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