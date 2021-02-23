Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Источник ФАН рассказал, на какое наследство может претендовать вдовец Легкоступовой

Источник ФАН рассказал, на какое наследство может претендовать вдовец Легкоступовой

Москва, 23 февраля. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов может претендовать лишь на небольшую долю наследства, рассказал источник ФАН, близкий к семье.

После смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» осталась квартира, однако, по словам источника, певице принадлежала лишь половина жилплощади. Еще 50% недвижимости были записаны на дочь Легкоступовой Анэтту Бриль. Соответственно, сейчас все наследники, включая Фирсова, должны в равных долях поделить половину квартиры.

Кроме того, певица владела домом и участком в Павло-Посадском районе Московской области. Здесь у Фирсова нет супружеской доли, так как исполнительница приобрела это имущество до брака с ним. Дом и участок тоже будут делиться поровну между всеми наследниками первой очереди. Не может рассчитывать яхтсмен и на деньги из рюкзака, найденные в квартире его покойной жены.

«Ни о каких деньгах в рюкзаке речь не идет, так как их принадлежность его супруге надо доказать», — отметил источник ФАН.

Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года от последствий травмы. Фирсов говорил, что она упала в душе, но родные певицы считают его причастным к ее смерти. Как рассказал ранее адвокат Сергей Жорин, яхтсмен уже сменил замки в квартире Легкоступовой и захватил недвижимость.

Новости партнеров