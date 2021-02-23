В Красногорске 130 человек облились ледяной водой в День защитника Отечества. ФАН-ТВ

Чтобы реже болеть, нужно поддерживать и «тренировать» иммунитет. Жители Красногорска в День защитника Отечества показали, что один из самых эффективных способов — это закалка организма.

Ставшая традиционной акция «Быть здоровым — это модно» прошла у здания местной администрации в Красногорске. Около 130 человек 23 февраля устроили флешмоб в честь праздника и облились холодной водой.

В акции приняли участие все желающие: и дети от пяти лет, и взрослые, большинство среди них — члены спортивно-патриотического клуба, которые в конце каждой недели окунаются в купель. Акцию можно назвать не только экстремальной, все-таки в Подмосковье сегодня минус 20 градусов, но и по-настоящему красочной.

Воду в ведрах решили подкрасить, используя цвета триколора российского флага. После исполнения гимна РФ участники сняли майки и вылили на себя воду под зажигательную музыку. Спортивно-патриотический флешмоб проходит в девятый раз, обычно его проводят два раза в год.

Для тех, кто не решился вступить в ряды желающих облиться холодной водой на морозе, организаторы подготовили развлекательную программу. Чтобы согреться, гостей угощали обедом и горячим чаем.