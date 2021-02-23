Экс-адвокат Ефремова назвал заказным дисциплинарное дело против себя

Санкт-Петербург, 23 февраля. Комиссия по рассмотрению дисциплинарного дела бывшего адвоката Михаила Ефремова Андрея Алешкина пройдет без его участия. Сам юрист считает это дело заказным.

По словам Алешкина, сам он занят в уголовном процессе, поэтому его интересы будет представлять Виолетта Волкова. По мнению бывшего защитника артиста, решение по его дисциплинарному делу может быть любым.

«Свою дело считаю заказным, на это есть доказательства. После комиссии опубликую представление вице-президента адвокатской палаты Петербурга, и станет все понятно», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сам Ефремов считает, что договор на адвокатские услуги с Алешкиным был заключен обманным путем. Кроме того, в своей жалобе актер указал, что давал полномочия юристу только на помилование, а не на кассационную жалобу на приговор.

После этого Адвокатская палата-Петербурга возбудила дисциплинарное производство в отношении Алешкина. Юрист ранее уже заявил, что считает претензии со стороны Ефремова крайне странными. В частности, он обращал внимание на то, что в момент подписания договора актер находился в Белгороде (в Белгородской области он должен отбывать срок по делу о смертельном ДТП), то есть он не сможет заявить, что в момент подписания договора был пьян. Кроме того, экспертиза признала его дееспособным и вменяемым, поэтому на актере лежит вся ответственность за непрочитанные, но подписанные бумаги.