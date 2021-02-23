Пентагон примет на вооружение несколько истребителей F-15EX

Вашингтон, 23 февраля. Американский истребитель Boeing F-15EX Advanced Eagle впервые взлетел в феврале и скоро будет поставляться в ВВС США.

Планы американского военного командования заменить устаревающие F-15C/D Eagle на F-22 и F-35 оказались неосуществимыми из-за чрезвычайной дороговизны новых машин. Поскольку же замена была необходима, американцы нашли запасной вариант — модернизация F-15, чем занялась компания Boeing. Американские эксперты, чье мнение процитировал портал Lenta.ru, считают новый самолет F-15EX Advanced Eagle самым вооруженным аналогом российского Су-57.

Если модернизированный F-15 только впервые взлетел в небо, то российский Су-57 уже может скоро появиться в экспортном варианте. Накануне открытия оружейной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби глава Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что компания готова предложить Су-57Э стратегическим партнерам России. Его слова процитировал телеканал RT.

Американские эксперты издания Military Watch назвали вероятных первых покупателей Су-57. Федеральное агентство новостей сообщило, что они считают, что российский новейший истребитель могут среди первых купить Индия, Алжир и Вьетнам.