Кокаиновую пасту нашли в кроватях и пакетах из-под лекарств в Боливии

Сан-Хуан, 23 февраля. Бойцы Мобильного полицейского подразделения сельского патрулирования UMOPAR изъяли 376 кг кокаиновой пасты. Вещество хранилось на одном из складов муниципалитета Сан-Хуан в Боливии, сообщает EL Deber.

В ходе операции силам по борьбе с наркотиками удалось задержать человека по имени Хуан Карлос Кахуасири Кондори. Мужчина указал на тайник, где хранились запрещенные вещества. Наркотики спрятали в две кровати и девять пакетов с лекарствами на небольшом складе, место их хранения замаскировали зеленой клеенкой.

Через несколько часов после задержания Кондори бойцы UMOPAR нашли и тайную дорогу для поставок наркотиков, ее протяженность составила около 1500 метров. Найденные вещества передали в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Кокаин из Боливии составляет около четверти всех запрещенных веществ, поступающих в Европу. Очередная попытка подобной транспортировки была зафиксирована в городе Сантьяго-де-Чикитос, который находится в 250 километрах от границы с Бразилией. Во время досмотра двух машин были найдены наркотики на сумму около 2,5 млн долларов. Их собирались переправить в Европу через бразильский город Корумба.

В последние несколько лет торговля кокаином пережила беспрецедентный бум, вызванный резким ростом производства. В 2018 году совокупное производство в Колумбии, Боливии и Перу — трех основных производителях кокаина — возросло в более чем два раза по сравнению с 2013 годом. Такие данные опубликованы в совместном отчете некоммерческой организации InSight Crime и Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности.

