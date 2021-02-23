Фотограф из Новосибирска показал лица борющихся с COVID-19 врачей в новом проекте

Новосибирск, 23 февраля. Специалисты онкологического диспансера в Новосибирске поучаствовали в мужественной фотосессии NGS. Автор идеи решил показать лица медиков, которые борются с коронавирусом.

Главная идея фотосессии — заставить людей посмотреть на врачей, которые рисковали жизнями ради других в пандемию, в нерабочей обстановке. Фотографии выполнены в черно-белом стиле. Участие в акции приняли хирург Григорий Абдуллин, главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров, заведующий хирургическим отделением Максим Рягузов, врач УЗИ-диагностики Александр Пономаренко, онколог-маммолог Данил Бредихин, хирург-онколог Вадим Козлов, заведующий патолого-анатомическим отделением Игорь Качесов, завотделением анестезиологии и реанимации Евгений Историн, онкогинеколог Вираб Сисакян, хирург-онколог Алексей Ломакин и заведующий маммологическим отделением Антон Козяков.

«Трогательным было то, что мои коллеги, которым уже за 70 лет, работали в пандемию, несмотря на риск заражения. Я за них очень боялся, чтобы они не заболели», — рассказал Пономаренко.

Медики поделились, как 2020 год повлиял на их жизнь. Кто-то во время пандемии стал отцом, у кого-то в школу пошел внук, а кто-то записал музыкальный альбом. Некоторые врачи отметили, что 2020 год отметился для них карьерным ростом, а кто-то порадовался снижению уровня смертности. Однако почти все врачи помнят, насколько тяжелыми для них были дни пандемии. Посмотреть на фото можно на сайте NGS.

Знаменитости поучаствовали в проекте «ТУТВАШАСОБАКА», чтобы помочь спасти оставшихся на улице четвероногих питомцев в Севастополе. Акцию ранее запустили севастопольские зоозащитники, чтобы помочь собакам обрести новый дом.