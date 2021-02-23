Стриженова в платье с кружевным воротником восхитила поклонников

Москва, 23 февраля. Екатерина Стриженова помимо карьеры телеведущей долгое время снималась в кино. Большинство конечно же знает и любит ее по передаче «Доброе утро». Жена Александра Стриженова любит удивить публику элегантными нарядами, тщательно подбирает себе образы и обычно отдает предпочтение юбкам-футлярам или приталенным платьям. Скромные на первый взгляд луки Екатерина делает интересными за счет ярких акцентов, пишет Teleprogramma.pro. В повседневной жизни ведущая предпочитает носить комфортные и уютные аутфиты, но для ведения торжественного мероприятия, приуроченного к 50-летию фильма «Офицеры», телеведущая выбрала красивый и максимально лаконичный наряд. Стриженова предстала в черном платье в пол с кружевным воротничком. Наряд подчеркнул прекрасную фигуру артистки и грациозную походку. Соведущим артистки стал певец Александр Маршал, смотрелись они очень гармонично.

«Есть такая профессия — Родину защищать!! Праздничный концерт 50-летия фильма «Офицеры» всем в подарок! На сцене будут любимые песни, кони и даже танк! Мы сделали все, как задумал Василий Семенович Лановой… В память о нем!» — декламировала со сцены теледива.

Наряд телеведущей был высоко оценен поклонниками.

«Какая же Вы, Екатерина, красавица!!!», — написала в Instagram одна из фанаток Стриженовой.

Буквально накануне праздника Екатерина провела выходные в загородном доме с семьей. Она не скрывает, что на работу ей приходится ездить и в законные выходные. Так, например, в ночь на 31 декабря телеведущей пришлось заночевать в студии передачи «Доброе утро», чтобы встретить утро с каждым регионом России. Перед 23 февраля Стриженова без выходных отработала шесть дней подряд. Чтобы развеяться, праздничным вечером она решила устроить прогулку с семьей и посиделки у костра.

Ранее ФАН писал о том, как Екатерина продемонстрировала необычное, но стильное сочетание платка с пуховиком.